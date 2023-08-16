Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    За 500 тысяч тенге обещал помочь поступить в вуз на грант мошенник в Таразе

    16 Августа 2023, 04:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В факте мошенничества подозревается житель Тараза, взявший крупную сумму денег у сельчанки за поступление на грант в престижный вуз Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, 11 августа в полицию города Тараза с заявлением обратилась жительница села Туймекент Байзакского района о том, что 28 июля передала полмиллиона тенге своему знакомому за поступление ее сына на грант в один из престижных университетов Алматы.

    «Подозреваемый в мошенничестве житель Тараза обещал поступление на грант в алматинский вуз за 500 тысяч тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК (Мошенничество). В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 31-летний житель Тараза. Мужчина полностью признал свою вину. Ведется следствие», - пояснили в ведомстве.

    Как сообщалось ранее, жительница Тараза сообщила полиции, что ее обманул 26-летний мужчина, который в течение года арендовал ее квартиру, представившись сотрудником Комитета нацбезопасности, будучи на самом деле безработным. Он обещал устроить ее сына на государственную службу и помочь с судебным разбирательством, а также завладел ее 16 млн тенге под видом процентного займа.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Вузы МВД РК Мошенничество полиция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Видео давки из-за нехватки мест в общежитиях прокомментировали в вузе Алматы
    Несуществующие кирпичи за 4 млн тенге продала актюбинцу аферистка
    30 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Таразе
    5,3 млрд тенге выделено на поддержку племенного животноводства в Жамбылской области
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области