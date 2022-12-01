За 3 года в селах Актюбинской области построят 29 объектов здравоохранения

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ближайшие годы в селах Актюбинской области планируется построить 29 объектов здравоохранения. Об этом в ходе мероприятия по празднованию 65-летия Западно-Казахстанского медицинского университета сообщил аким области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжество по случаю юбилея вуза прошло в конференц-зале имени Аккагаз Досжановой.

«В рамках реализации проекта «Модернизация сферы здравоохранения на селе» в ближайшие три года планируется построить 29 объектов здравоохранения в населенных пунктах Актюбинской области.

Со следующего года планируется строительство многопрофильной межрайонных больниц в Хромтауском, Мугалжарском, Шалкарском районах. В рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» будет проведен капитальный ремонт и строительство шести объектов на сумму 1,2 миллиарда тенге.

В рамках национального проекта «Здоровая нация» планируется создать 840 контактов по телемедицине между научными медицинскими центрами республиканского уровня и отдаленными населенными пунктами региона», - сказал аким области.

Также аким отметил, что для обеспечения потребности в медицинских кадрах в западном регионе страны необходимо увеличить количество грантов в магистратуру и резидентуру, открыть в регионе центр ПЭТ.

«Необходимо открыть в регионе центр позитронно-эмиссионной томографии и циклотронный комплекс для профилактики и лечения онкологических заболеваний. Нужно также прийти к соглашениям по внедрению двудипломных образовательных систем с лучшими университетами Великобритании, Турции, Литвы, Южной Кореи, входящими в рейтинг QS», - добавил аким Е.Тугжанов.



