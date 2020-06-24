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    За 23 года население Нур-Султана выросло почти в три раза

    24 Июня 2020, 22:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За два с небольшим десятилетия Нур-Султан стал «миллионником», опередив по численности многие мировые столицы, включая Вашингтон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    До 1997 года тогдашний Целиноград, а позже Акмола, был областным центром, в котором проживало чуть более 300 тыс. человек. Демографическая ситуация резко изменилась после того, когда город стал новой столицей Казахстана. За 23 года население города увеличилось почти в три раза и достигло на май 2020 года 1 149 947 человек. Таким образом, прирост за 23 года составил 849 442 человека.

    На начало 1999 года малышей в возрасте одного года в городе насчитывалось 3 853, а тех, кто перешагнул вековой рубеж – восемь человек. Сегодня самый многочисленный контингент жителей столицы составляют именно одногодки – 29 516, а к категории «сто+» относятся больше 100 человек!

    За минувшие годы главный город Казахстана обошел по численности населения многие столицы, включая Вашингтон (705 тыс. человек).

    «В 1999, 2000, 2001 годах прирост населения в городе составлял около 50 тысяч жителей ежегодно. Это, можно сказать, один из рекордных показателей. Он идет как за счет внутренней миграции, так и за счет естественного прироста. А настоящий бум случился в 2016 году: тогда население города увеличилось сразу на 100 тысяч человек», – рассказали в департаменте статистики Нур-Султана.

    Между тем, отмечают статистики, женщин в столице нашей республики немного больше, чем мужчин. На начало мая этого года в городе проживают 598 009 представительниц прекрасного пола и 551 938 представителей сильного пола. Самым густонаселенным является район Сарыарка, где проживают более 340 тыс. человек. Далее следует район Алматы – 299 тыс., район Есиль – 272 тыс. и Байконыр – 237 тыс. человек.

    День столицы Казахстана отмечается 6 июля.

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    Астана Демография День столицы Общество
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