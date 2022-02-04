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    За 2021 год количество авиапассажиров в РК увеличилось на 71%

    4 Февраля 2022, 15:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане значительно выросли объемы внутренних авиаперевозок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В прошлом году число пассажиров, перевезенных казахстанскими авиакомпаниями, увеличилось на 71% и достигло 9,4 млн человек. В 2020 году этот показатель составлял 5,5 млн, что связывалось с вынужденной приостановкой авиарейсов из-за ковидного карантина.

    Однако тенденция к увеличению объемов авиаперевозок базируется на реальной основе: в прошлом году количество пассажиров казахстанских авиаперевозчиков, по сравнению с допандемийным 2019 годом, выросло на 800 тысяч человек.

    Заметный рост произошел на внутренних линиях. В прошлом году отечественными авиакомпаниями по Казахстану перевезено 7,6 млн человек, в то время как в 2020-м и 2019-м – по 4,6 млн.

    На международных же линиях отмечается снижение – 1,8 млн человек против 0,8 млн в 2020-м и 3,3 млн в 2019-м.

    Пассажиропоток Air Astana в прошлом году увеличился на 59%, (3,6 млн пассажиров); FlyArystan «вырос» на 109% (3,1 млн); SCAT – 62% (2,1 млн).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Транспорт МИИР РК Авиация
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