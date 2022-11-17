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    За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»

    17 Ноября 2022, 04:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Футбольный мяч, которым аргентинский футболист Диего Марадона забил два гола в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в матче против Англии, продан на аукционе за 2 млн фунтов (2,4 млн долларов), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Первый гол, забитый в матче между сборными Англии и Аргентины, стал одним из самых знаменитых в истории. На 52-й минуте, при счете 0:0, находясь в штрафной соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарем Англии Питером Шилтоном и кулаком послал мяч в ворота. Позже он сказал, что гол был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти – рукой Бога».

    Еще через четыре минуты Марадона забил гол, известный сегодня как «гол столетия». Он получил мяч на своей половине поля и начал движение к воротам соперников, обводя одного игрока за другим. Пройдя пятерых футболистов английской сборной, он обвел вратаря и забил гол. В результате англичане проиграли со счетом 1:2.

    Британский аукционный дом Graham Budd продавал мяч, который находился на поле в течение всего этого матча, таким образом, его новый обладатель смог в определенной степени приобщиться сразу к двум знаменитым голам Марадоны. Имя покупателя не называется.

    После матча мяч попал в собственность к тунисскому рефери Али Бин Нассеру, который судил матч – и принял окончательное решение, что «подправленный» кулаком мяч залетел в ворота по правилам.

    Свое решение Нассер объяснил так: «Произошедшее я как следует не видел. Передо мной находились два игрока - [вратарь сборной Англии Питер] Шилтон и Марадона. Согласно рекомендациям ФИФА, сделанным до чемпионата, я посмотрел на бокового судью, чтобы подтвердить, был ли гол забит по правилам. Судья побежал к средней линии, показав таким образом, что гол был действительно забит».

    Теперь Бин Нассер продал знаменитый мяч. Перед аукционом рефери выразил надежду, что новый владелец выставит его на всеобщее обозрение.

    В мае этого года футболка, в которой Марадона играл во время четвертьфинала со сборной Англии, ушла с аукциона за 9,3 млн долларов. Тогда был поставлен новый рекорд продаж спортивных реликвий на аукционах.
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