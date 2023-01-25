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    За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе

    25 Января 2023, 15:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Факт торговли новорожденным ребенком выявили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения специальных мероприятий 12 января 2023 года сотрудники департамента полиции Жамбылской области совместно с прокуратурой города Тараза выявили факт торговли новорождённым ребенком.

    «Начато досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК (Торговля несовершеннолетними. Сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны две акушерки Таразской городской многопрофильной больницы», - пояснили в ведомстве.

    В ходе проведенных следственных мероприятий установлено, что 39-летняя жительница Тараза купила новорожденную девочку у акушерок за 1,5 млн тенге.

    В соответствии со статьей 128 УПК РК женщины водворены в изолятор временного содержания, в отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Новорожденный ребенок помещен в дом малютки г.Тараз. Расследование продолжается.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область МВД РК
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