ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Факт торговли новорожденным ребенком выявили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе проведения специальных мероприятий 12 января 2023 года сотрудники департамента полиции Жамбылской области совместно с прокуратурой города Тараза выявили факт торговли новорождённым ребенком.
«Начато досудебное расследование по статье 135 части 1 УК РК (Торговля несовершеннолетними. Сотрудниками УБОП ДП Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны две акушерки Таразской городской многопрофильной больницы», - пояснили в ведомстве.
В ходе проведенных следственных мероприятий установлено, что 39-летняя жительница Тараза купила новорожденную девочку у акушерок за 1,5 млн тенге.
В соответствии со статьей 128 УПК РК женщины водворены в изолятор временного содержания, в отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Новорожденный ребенок помещен в дом малютки г.Тараз. Расследование продолжается.
Фото: polisia.kz