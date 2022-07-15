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    Южный циклон принесет в Казахстан дожди

    15 Июля 2022, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На погоду большинства регионов Казахстана 16-18 июля будет оказывать свое влияние Южный циклон – пройдут дожди. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    По информации синоптиков, 16 июля на северо-западе, 16-17 июля на севере, 17 июля на востоке республики прогнозируются сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.

    Отрог северо-западного антициклона в выходные дни обусловит погоду без осадков на западе и юге страны. На юге ожидаются пыльные бури.

    Основной фон температуры воздуха: днем на западе от +30+40°С, на северо-западе +25+40°С, на юго-западе +36+45°С, на юге +33+42°С, на юго-востоке +20+35°С, понижение на севере от +24+33°С до +20+30°С, в центре от +27+38°С до +23+33°С, на востоке от +21+33°С до +16+28°С.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Погода
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