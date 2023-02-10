Южная Корея возобновит выдачу краткосрочных виз для путешественников из Китая

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Южная Корея возобновит выдачу краткосрочных виз для путешественников из Китая уже в эти выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Правительство страны приняло решение возобновить выдачу виз в субботу после того, как волна заражения коронавирусом в Китае начала спадать, заявил на заседании правительства представитель министерства внутренних дел Ким Сон Хо.

2 января 2023 года Южная Корея ужесточила ограничения для путешественников из Китая на фоне всплеска случаев заражения COVID-19, приостановив выдачу краткосрочных виз дипломатическими представительствами в Китае и обязав прибывающих из Китая обязательно проходить тест на коронавирус до и после прибытия.

Представитель министерства внутренних дел отметил, что правительство Южной Кореи рассмотрит вопрос о постепенном ослаблении ограничений, связанных с COVID-19, для тех, кто прибывает из Китая, после всесторонней оценки ситуации с вирусом в будущем.

По данным министерства здравоохранения, доля людей с положительным результатом на COVID-19 среди прибывших из Китая на прошлой неделе составила 1,1 процента, что резко ниже пикового значения более 30 процентов, зафиксированного ранее.

В Южной Корее ежедневное число новых случаев коронавируса в пятницу снизилось до 13 тысяч, что является самым низким показателем для пятницы за 32 недели. Количество новых случаев в Южной Корее продолжает снижаться, несмотря на решение об отмене ношения масок в помещениях, вступившего в силу 30 января.

Photo: Yonhap