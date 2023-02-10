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    Южная Корея возобновит выдачу краткосрочных виз для путешественников из Китая

    10 Февраля 2023, 15:00

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Южная Корея возобновит выдачу краткосрочных виз для путешественников из Китая уже в эти выходные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Правительство страны приняло решение возобновить выдачу виз в субботу после того, как волна заражения коронавирусом в Китае начала спадать, заявил на заседании правительства представитель министерства внутренних дел Ким Сон Хо.

    2 января 2023 года Южная Корея ужесточила ограничения для путешественников из Китая на фоне всплеска случаев заражения COVID-19, приостановив выдачу краткосрочных виз дипломатическими представительствами в Китае и обязав прибывающих из Китая обязательно проходить тест на коронавирус до и после прибытия.

    Представитель министерства внутренних дел отметил, что правительство Южной Кореи рассмотрит вопрос о постепенном ослаблении ограничений, связанных с COVID-19, для тех, кто прибывает из Китая, после всесторонней оценки ситуации с вирусом в будущем.

    По данным министерства здравоохранения, доля людей с положительным результатом на COVID-19 среди прибывших из Китая на прошлой неделе составила 1,1 процента, что резко ниже пикового значения более 30 процентов, зафиксированного ранее.

    В Южной Корее ежедневное число новых случаев коронавируса в пятницу снизилось до 13 тысяч, что является самым низким показателем для пятницы за 32 недели. Количество новых случаев в Южной Корее продолжает снижаться, несмотря на решение об отмене ношения масок в помещениях, вступившего в силу 30 января.

    Photo: Yonhap

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Китай Корея Коронавирус в мире
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