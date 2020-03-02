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    Южная Корея сообщила о запуске снаряда неизвестной модели в КНДР

    2 Марта 2020, 10:45

    СЕУЛ. РЁНХАП - КАЗИНФОРМ – В понедельник Северная Корея запустила, по меньшей мере, один снаряд неизвестной модели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство Yonhap.

    Как отмечает агентство, сведений о месте запуска и количестве запущенных снарядов пока не поступало.

    В этом году это первое крупное испытание оружия, проведенное КНДР. Стоит отметить, что в прошлом году на фоне затянувшихся переговоров по денуклеаризации с США, Северная Корея проводила испытания ракет 13 раз.

    В своем новогоднем послании Пхеньян предупредил о появлении «нового стратегического оружия» в ближайшем будущем и о «шокирующем действии».

    По мнению экспертов, «стратегическое оружие» может означать усовершенствованный тип межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты, запускаемой с подводной лодки.

    Иллюстративное фото

    Автор:

    Раушан Конырбаева

    Корея
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