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    Южная Корея предоставила Казахстану партию ПЦР-тестов на коронавирус

    17 Апреля 2020, 22:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При содействии Посольства Казахстана в Сеуле управление общественного здравоохранения города Алматы получило 1000 единиц ПЦР-тестов на COVID-19 в дар от медицинской клиники Medical Partner Korea, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.

    «Ранее в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане Южная Корея предоставила нашей стране различные медицинские средства защиты. МИД Казахстана выражает признательность дружественной Южной Корее за добрый жест в этот сложный период для всего человечества», - говорится в сообщении МИД.

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    МИД РК Корея
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