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    Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса

    15 Июня 2023, 13:42

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO поможет Казахстану в восстановлении лесов и предупреждении пожаров. Об этом в Сеуле на встрече с вице-президентом этой организации договорился депутат Мажилиса Едил Жанбыршин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию прибыл в Корею для участия в парламентской конференции по окружающей среде и развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мажилисмен также рассказал коллегам из других государств о том, как в Казахстане борются с изменением климата.

    «За 50-60 лет в Корее для того чтобы восстановить леса, посадили 11 млрд деревьев и восстановили 2,5 млн гектаров земли. В связи с этим мы предложили корейской стороне использовать у нас их богатый опыт. Обсудили вопросы проведения обучения, чтобы донести до нас возможность использования их технологий или других важных для нас возможностей или приглашения наших граждан для прохождения практики», - отметил председатель комитета Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Экология Мажилис Корея Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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