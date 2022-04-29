Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Южная Корея отменяет обязательное ношение масок на открытом воздухе

    29 Апреля 2022, 11:19

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Власти Южной Кореи со 2 мая отменяют обязательное ношение масок на открытом воздухе при условии соблюдения социального дистанцирования. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ким Бу Гем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Обязательное ношение масок на открытом воздухе в Южной Корее в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации было введено с октября 2020 года. За несоблюдение масочного режима предусматривается административный штраф.

    Согласно нововведениям, в случае если соблюдение социальной дистанции на открытом воздухе не является возможным, ношение масок является рекомендательным.

    Однако по-прежнему масочный режим на открытом воздухе обязателен в случае проведения общественных, спортивных и культурно-досуговых мероприятий с участием более 50 человек.

    Как сообщалось, на прошлой неделе в стране отменены, введенные ранее в связи с пандемией, большинство социальных ограничений, включая время работы общепита и других общественных мест, число участников собраний.

    Возвращение Южной Кореи к обычной, докоронавирусной жизни проходит на фоне спада заболеваемости COVID-19.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Корея Коронавирус в мире Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    В оргкомитете Олимпийских игр в Париже прошли обыски
    Более 20 человек пострадали от разрушительных торнадо в США
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Пожар произошел в крупном развлекательном парке Германии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге