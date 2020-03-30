Южная Корея окажет малоимущим семьям разовую помощь, Япония закрывает границы

ПЕКИН – ТОКИО – СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В минувшее воскресенье возобновилось пассажирское авиасообщение в аэропортах провинции Хубэй (Центральный Китай), некогда эпицентра эпидемии коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«С полуночи 29 марта 2020 года возобновляется пассажирское авиасообщение в аэропортах провинции Хубэй, кроме международного аэропорта г. Ухань – «Тяньхэ», - уведомляет управление гражданской авиации КНР. Воздушная гавань города Ухань возобновит работу 8 апреля.

По заявлению властей Китая успешно восстанавливаются бизнес-процессы в стране. Практически на 100% возобновили работу оптовые рынки сельхозпродукции, крупные сетевые супермаркеты и круглосуточные магазины шаговой доступности, а также торговые центры.

Возобновили свою деятельность все имеющиеся платформы электронной коммерции. Продажи восстановились примерно до 50% от аналогичного периода прошлого года.

Власти Китая также сообщают о восстановлении на 98,6% основных промышленных предприятий. На 76% восстановилась работа предприятий МСБ, нарастают темпы работы на строительных объектах.

По словам официального представителя Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ми Фэн, «число подтвержденных случаев заболевания сократилось до менее 3 тыс., распространение коронавируса удалось остановить».

За минувшие сутки в материковом Китае четыре человека погибло от коронавируса, заразился 31 человек, еще 322 выздоровели, сообщает Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 31 нового случая 30 являются завозными и только один случай приходится на передачу коронавируса внутри Китая (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай).

По данным ведомства, общее число инфицированных в материковом Китае достигло 81,4 тыс. человек, из них выздоровели 75,7 тыс., умерли 3304. Число больных новым типом коронавируса в Китае составляет 2,3 тыс. человек.

Япония вводит запрет на въезд иностранным гражданам, которые за последние 14 дней посещали США, Китай, Южную Корею и страны Европы, в рамках более жестких мер по сдерживанию коронавируса, пишет Kyodo News.

Правила вступят в силу в ближайшее время.

По последним данным, общее количество случаев заражения новым коронавирусом на территории Японии достигло 2434 (включая 712 человек на лайнере Diamond Princess), сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Власти Южной Кореи намерены выделить пакет помощи для малообеспеченных семей в размере 10,3 трлн вон (около 8,2 млрд долларов) в рамках борьбы с коронавирусом, передает агентство «Ренхап».

Правительственная программа одноразовой помощи охватит около 14 млн южнокорейских домохозяйств, численностью 35 млн человек.

В Южной Корее число инфицированных коронавирусом достигло 9661, увеличившись за минувшие сутки на 78, сообщает южнокорейский Центр контроля и профилактики заболеваний.

Из всех 78 новых подтвержденных случаев инфицирования 29 являются ввозными.

В целом, 5,2 тыс. пациентов выписаны из больниц после выздоровления, более 4,2 тыс. инфицированных проходят лечение в медицинских учреждениях. От последствий коронавируса скончались 158 человек.

В Южной Корее проведено более 395,1 тыс. анализов на коронавирус с начала января 2020 года.

Фото: Tadayuki YOSHIKAWA/AFLO/Global Look Press