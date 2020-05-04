Южная Корея оказала гуманитарную помощь Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южнокорейская компания «SIGONGTECH» при поддержке Фонда Первого Президента РК – Елбасы, Посольства Республики Корея в РК и Посольства Казахстана в Республике Корея передали управлению общественного здравоохранения Нур-Султана и Министерству здравоохранения РК диагностические наборы для сбора образцов и медицинские средства защиты от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

Благотворительная гуманитарная помощь состоит из 2000 ПЦР-тестов на вирус, 2 500 защитных костюмов R-Guard3000 и 20 000 контейнеров для сбора биоматериала с целью проведения анализов. Данные медсредства, произведенные в Южной Корее, показали свою надежность.

ПЦР-тесты, диагностические наборы и медицинские средства защиты против вируса будут распределены между Нур-Султаном и Алматы. Именно в этих городах больше всего случаев заболеваемости коронавирусом.

Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Алькей Марғұланұлы во время церемонии передачи медсредств казахстанской стороне подчеркнул: «У нашей страны и Южной Кореи за годы независимости Казахстана сформировались крепкие дружеские взаимоотношения. Между двумя странами укрепляется взаимодействие в области инноваций, экономики, в торговой и культурной сферах. Оказание гуманитарной помощи Казахстану корейской компанией – это еще один знак многолетней дружбы Южной Кореи и Казахстана – дружбы, нацеленной на будущее. Выражаю нашим корейским партнерам благодарность за эту конкретную помощь!».

Со своей стороны, исполнительный директор компании SIGONGTECH Co Ltd Ко Юн Сан отметил: «Как для Кореи, так и для Казахстана сейчас тяжелое время. Это также время, когда взаимное сотрудничество и забота необходимы как никогда. Компания «SigongTech» с 2013 г. реализует различные крупные дизайнерские, выставочные проекты в городе Нур-Султан и установила особые доверительные отношения с Казахстаном. Эту гуманитарную помощь мы передаём прежде всего, в надежде, на то, что народ Казахстана будет в безопасности и здоров. Я верю - вместе мы преодолеем эту сложную ситуацию».