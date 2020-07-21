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    Южная Корея и ОАЭ отметились историческими космическими запусками

    21 Июля 2020, 09:22

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – На этой неделе две страны – Объединенные Арабские Эмираты и Южная Корея – вошли в историю, отметившись космическими запусками. Сегодня утром первый южнокорейский спутник связи для военных был успешно запущен в космос, сделав страну десятой в мире, владеющей спутником связи только для военных целей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Спутник связи Anasis-II был запущен ракетой Falcon 9 американской космической компании SpaceX с космического центра Кеннеди во Флориде (в 17:30 по времени США).

    После отделения от ракеты спутник успешно установил связь с Центром космических операций Тулузы во французском городе Тулуза.

    Ожидается, что через две недели спутник достигнет своей орбиты в 36 000 км. Южнокорейские военные начнут полноценно пользоваться спутником в октябре после того, как производитель Airbus Defense and Space проверит его работоспособность. Спутник основан на спутниковой платформе Airbus Eurostar E3000 и обеспечит «защищенную связь в широком диапазоне», по словам производителя. Другие подробности не сообщатся.

    Первоначально планировалось запустить Anasis-II в начале июля, но запуск был перенесен из-за проверки оборудования, как ранее сообщала компания SpaceX.

    Объединенные Арабские Эмираты также совершили исторический запуск своего межпланетного зонда, который успешно стартовал к Марсу, сообщает WAM . Космический зонд Al Amal был запущен при помощи носителя H-IIA с космодрома Танэгасима в Японии.

    Зонд был запущен с целью исследовать атмосферу и климат Марса, на орбиту которого он должен выйти в феврале 2021 года. Но перед этим аппарату предстоит преодолеть расстояние в 493 миллиона километров на протяжении семи месяцев.

    После выхода на орбиту Марса, зонд совершит облет вокруг планеты в течение 687 дней, именно столько длится год на Красной планете. Аппарат впервые даст возможность понаблюдать на погодными циклами на планете, а также изучить пылевые бури на ней.

    При помощи зонда ученые смогут изучить взаимодействие между верхними и нижними слоями атмосферы Марса, причины поверхностной коррозии на Красной планете, а также почему планета теряет верхнюю атмосферу.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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