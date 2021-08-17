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    Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана

    17 Августа 2021, 14:32

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Южная Корея подготовилась к государственному визиту Президента Казахстана на высоком уровне и гостеприимно встретила Касым-Жомарта Токаева. Видео об этом на своей странице в Facebook опубликовал пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    Напомним, вчера Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул.

    Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. Программа государственного визита весьма насыщенна.

    Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме.

    После чего Президент РК принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До.

    В ходе государственного визита в Голубом доме, резиденции южнокорейского лидера, состоялись переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Мун Чжэ Ином с участием официальных делегаций. После чего Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин провели брифинг для представителей СМИ.

    Также в рамках государственного визита в Республику Корея Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину, расположенному в Сеуле. Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших минутой молчания, а также оставил запись в Книге почетных гостей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Корея Видео
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