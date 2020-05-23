Южная Корея депортировала 17 иностранцев за нарушение правил самоизоляции

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - В пятницу Министерство юстиции заявило, что еще пять иностранных граждан были депортированы из Южной Кореи после того, как их задержали за нарушение правил самоизоляции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Нарушителям, двум гражданам Китая и трем гражданам Пакистана, Польши и Великобритании, было приказано выехать в свои страны после несоблюдения обязательного правила самоизоляции, введенного в Сеуле в целях сдерживания распространения нового коронавируса COVID-19.

По данным министерства, в дополнение к распоряжению о депортации, трое из пяти иностранцев, которые въехали в Южную Корею после 1 апреля, когда вступил в силу обязательный порядок самоизоляции, были оштрафованы.

Согласно обязательным карантинным мерам, все прибывающие из-за рубежа, как корейцы, так и иностранцы, обязаны самоизолироваться в местах своего проживания или назначенных правительством учреждениях в течение 14 дней. Иностранцам, отказывающимся принять двухнедельную самоизоляцию, запрещен въезд в страну, а нарушители правил обязаны оплатить штраф и покинуть страну.

В общей сложности 17 иностранных граждан были депортированы за нарушение правил самоизоляции. Сообщается, что 7 иностранных граждан отказались самоизолироваться. Таким образом, общее число депортированных иностранцев из Южной Кореи равняется 24.

Министерство заявило, что девять других иностранцев были задержаны за непреднамеренное нарушение правил самоизоляции, и им было разрешено остаться в стране после уплаты штрафов.