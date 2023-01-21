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    «Ювентус» лишили очков в таблице чемпионата Италии за финансовые нарушения

    21 Января 2023, 17:46

    ТУРИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Туринский «Ювентус» лишен 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии из-за финансовых нарушений в деятельности клуба. Об этом сообщила пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Ранее федеральный прокурор FIGC подал апелляцию о частичной отмене решения Федерального апелляционного суда от 27 мая 2022 года. На заседании суда FIGC в пятницу прокуратура просила снять с «Ювентуса» девять очков в чемпионате страны за финансовые махинации и отстранить от работы в футболе бывшего президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на 16 месяцев, бывшего вице-президента клуба Павла Недведа и бывшего исполнительного директора Маурицио Арривабене на 12 месяцев.

    «Федеральный апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию прокуратуры. Санкции против «Ювентуса» предусматривают 15 штрафных очков в текущем футбольном сезоне», - говорится в заявлении.

    Аньелли и Арривабене отстранены от футбольной деятельности на 24 месяца, бывший спортивный директор Фабио Паратичи - на 30 месяцев, Недвед - на восемь месяцев. Также суд подтвердил оправдательный приговор в отношении восьми вовлеченных в дело клубов: «Сампдории», «Про Верчелли», «Дженоа», «Пармы», «Пизы», «Эмполи», «Новары» и «Пескары», решение касается и руководства данных клубов.

    В результате «Ювентус» переместился с третьего на 10-е место турнирной таблицы, в активе команды теперь 22 очка в 18 матчах.

    Аньелли, Недвед и Арривабене покинули свои должности в ноябре. Их и других руководителей подозревали в нарушениях, связанных с финансовым управлением «Ювентусом». В частности, расследование касалось предоставления неверных финансовых данных, подтасовок и завышенных сумм покупки игроков. В апреле суд FIGC оправдал подозреваемых.

    Фото: EPA-EFE/ ALESSANDRO DI MARCO

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Италия Мировые новости Футбол
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