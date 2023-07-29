РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:10, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Ювентус дисквалифицировали из всех еврокубков

    None
    Фото: juventus.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - УЕФА принял окончательно решение исключить туринский «Ювентус» из всех европейских соревнований на один год. Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

    Таким образом, «старая синьора» пропустит розыгрыш Лиги конференций — 2023/2024. Помимо этого, «Ювентус» заплатит штраф в размере 20 миллионов евро.

    Напомним, отстранение от еврокубков стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчетов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

    Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. «Бьянконери» должны были сыграть в Лиге конференций — 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли 10 очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.




    Теги:
    Спорт Футбол для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!