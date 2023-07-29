Ювентус дисквалифицировали из всех еврокубков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - УЕФА принял окончательно решение исключить туринский «Ювентус» из всех европейских соревнований на один год. Об этом сообщает официальный сайт клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Championat.com.

Таким образом, «старая синьора» пропустит розыгрыш Лиги конференций — 2023/2024. Помимо этого, «Ювентус» заплатит штраф в размере 20 миллионов евро.

Напомним, отстранение от еврокубков стало результатом расследования, начатого УЕФА в декабре 2022 года в отношении спорных балансовых отчетов клуба и выявленного нарушения правил финансового фэйр-плей.

Туринская команда в прошлом сезоне заняла седьмое место в чемпионате, набрав 62 очка. «Бьянконери» должны были сыграть в Лиге конференций — 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли 10 очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.





