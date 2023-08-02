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    Ювелирный магазин ограбили на сумму 10-15 млн евро в Париже

    2 Августа 2023, 01:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Драгоценности на предварительную сумму от 10 до 15 млн евро были украдены во вторник днем во 2-ом округе Парижа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным французской прессы, налет был совершен около 12 часов дня в магазине Piaget, который находится по адресу: Rue de la Paix№, дом 7.

    Двое мужчин и женщина, возможно, выходцы из Южной Америки, ворвались в магазин с пистолетом. Было открыто несколько витрин, из которых украли драгоценности.

    Прокуратура Франции подтвердила, что предварительная сумма ущерба составляет 10-15 млн евро. Полиция ведет поиск пресутпников.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Мировые новости
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