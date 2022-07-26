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    Ювелирные изделия и часы за год подорожали на 35% в РК

    26 Июля 2022, 17:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам июня текущего года стоимость ювелирных изделий и часов в Казахстане выросла на 1,8% за месяц и на 35,3% за год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Energyprom.kz.

    В том числе золотые обручальные кольца подорожали на 38,9% за год, наручные часы - на 15,2%.

    В региональном разрезе цены на ювелирные изделия и часы заметнее всего выросли в Северо-Казахстанской области - на 61% за год. В тройке антилидеров также Алматинская область - на 60,6% за год и Нур-Султан - 52,5% за год.

    Производство ювелирных изделий за январь–май текущего года составило 478,4 млн тенге, против 451,3 млн тенге за аналогичный период прошлого года.

    В региональном разрезе наибольший объем производства был сконцентрирован в Алматы - 43,3% или 207,3 млн тенге.

    В тройке лидирующих регионов также Нур-Султан и Карагандинская область.

    В целом за 2021 год производство в секторе составляло 1,6 млрд тенге - почти вдвое больше, чем за 2020 год.

    Фото:mg.youm7.com

    Автор:

    Алла Серикбаева

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