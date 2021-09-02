Юрту Димаша установили на фестивале тюркско-гуннской культуры

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В середине августа в местечке под названием Бугач (Бугац) прошел международный этнофестиваль «День предков», посвященный сохранению традиций гунно-тюркских народов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.
«День предков» – это мероприятие, включающее в себя шоу-программы, музыкальные представления, ярмарку ремесленников, археолого-антропологические выставки и многое другое. В ходе этнофестиваля участники могут посетить кочевую деревню с юртами, куда ежегодно приезжают более 200 тыс. туристов.
Гости мероприятия, посетившие Бугач в этом году, могли осмотреть большой лагерь юрт, приобрести традиционные изделия мастеров, а также принять участие в увлекательных программах. В этом году были организованы марш на лошадях, верблюдах и телегах с волами, соревнования по стрельбе из лука, показательные конные бои и различные боевые искусства.
Самое впечатляющее зрелище представляла собой «Юрта Аттилы» черного цвета, диаметром более 20 метров. Здесь была проведена выставка наследия гуннов.
За «Юртой Аттилы» стояла белая юрта поменьше, на которой висел флаг Казахстана. Здесь гостей встречали представители венгерского фан-клуба Димаша – Dimash Dears Hungary (DDH).