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    Юрий Шумаев: День благодарности – это дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны

    1 Марта 2021, 15:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Союза пятидесятнических церквей Казахстана Юрий Шумаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «От имени Союза пятидесятнических церквей Казахстана поздравляем соотечественников с Днем благодарности!

    День благодарности – это дань уважения друг к другу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу пережили непростые времена. Это день духовных традиций, милосердия и открытой души, готовности делиться и помогать друг другу, как это сделал наш народ в годы репрессий и депортаций.

    Пусть в первый весенний день духовный праздник День благодарности способствует дальнейшему сохранению межэтнического и межрелигиозного согласия, приумножению главного достояния нашей страны — единства народов Казахстана», - отметил глава СПЦК.

    Этот праздник, подчеркнул он, стал праздником выражения благодарности всех этносов друг к другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим людей других национальностей как родных.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Религия Дата Общество
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