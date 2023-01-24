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    Юрий Ильин забил тревогу из-за состояния водохранилищ перед паводками

    24 Января 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Состояние гидротехнических сооружений в Казахстане вызывает особое опасение. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным МЧС, в стране насчитывается 1806 сооружений, из них 471 требуют ремонта. Наибольшее количество из них в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Алматинской областях. Оценка технического состояния сооружений затруднена. Это связано с отсутствием анализа состояния и результатов работы по их ремонту, а также ежегодными изменениями в данных Министерства экологии по их числу.

    «Министерством экологии не завершена реконструкция, поврежденного в 2021 году Капчагайского водохранилища в Туркестанской области, которое в весенний период может мгновенно наполниться и разрушиться, где в опасной зоне расположено семь населенных пунктов, в которых проживает свыше 15 тысяч человек», - сообщил глава ведомства во время заседания Правительства РК.

    По его словам, требует решения проблема ремонта плотины 87 на канале имени К. Сатпаева в Павлодарской области, разрушение которой может повлечь подтопление 460 домов в двух населенных пунктах (Шидерты, Шикылдак) и перебои с водоснабжением Астаны и Караганды.

    При этом, Министерством экологии и природных ресурсов учитываются ремонтные работы только республиканских сооружений, коммунальные и частные остаются без внимания на протяжении многих лет.

    «В настоящее время сложная ситуация складывается на Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе. От неправильного регулирования воды и повышенных сбросов воды наших ближайших соседей уже накоплено больше 4 млрд кубометров воды непосредственно на Шардаринском волохранилище, что на 1 млрд больше, чем в прошлом году. С 14 января начат сброс в Арнасайское понижение с расходом 300 кубометров в секунду. В Коксарайском контррегуляторе наполнение составляет более 1 млрд, в то время как в прошлом году составлял всего 24 млн кубов», - разъяснил Юрий Ильин.

    Ранее сообщалось, что около 700 тысяч казахстанцев остаются в риске подтопления. Также глава МЧС раскритиковал подготовку акиматов к паводкам.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Паводок Регионы МЧС Минэкологии Вода
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