Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    Юрий Ильин рассказал о профилактике ЧС в зимний период

    18 Ноября 2022, 10:43

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с населением Кызылординской области глава МЧС обратился к жителям области в связи с наступлением зимы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    По области приведены в готовность свыше трехсот единиц различной техники и порядка семисот человек, функционируют 10 пунктов обогрева и 3 трассовых медико-спасательных пунктов, также использующиеся как пункты обогрева.

    В целях профилактики чрезвычайных ситуаций на автодорогах заблаговременно осуществляется рассылка СМС-сообщений об ухудшениях погодных условиях и дорог.

    «Пользуясь случаем обращаюсь к гражданам, собираясь в дорогу, убедитесь, что погода на трассе стабильная и проверяйте на исправность автомобиль. Рекомендуем перед выездом использовать мобильное приложение «Дармен», где размещена актуальная информация не только по вашему региону, но и по всей стране. В преддверии зимней рыбалки любителям-рыбакам не пренебрегать простыми запрещающими знаками и соблюдать элементарные правила поведения на льду», - обратился к населению министр.
    Кызылординская область МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
    Четыре квартиры горят в Атырауской области
    Электроизоляционный завод загорелся в Петропавловске
    Служебное расследование проводится по факту пожара в Астане - глава МЧС
    Популярное
    1 Царские курганы в Атырауской области еще ждут своего исследователя - археолог
    2 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    3 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    4 15-летняя казахстанка стала шестикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу
    5 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    Новости партнеров