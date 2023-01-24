Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Юрий Ильин раскритиковал подготовку акиматов к паводкам

    24 Января 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин раскритиковал подготовку ряда регионов к паводковому периоду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Очистка и укрепление берегов рек

    В Акмолинской области в Кокшетау не в полном объеме провели очистку русла реки Кылшакты.

    В Западно-Казахстанской области не очищено русло реки Шиели в пределах села Шалгын, где в прошлом году вода вышла из берегов.

    «Не решен вопрос финансирования укрепления берега реки Нура в районе села Р. Кошкарбаева Акмолинской области. Паводок ежегодно разрушает берег, вода подходит к домам. В текущем году срок действия проектно-сметной документации завершается», - сказал глава МЧС во время заседания Правительства РК.

    Арычно-ливневые системы

    Прошлой весной в Туркестанской и Мангистауской областях подтоплению населенных пунктов способствовало отсутствие либо недостаточная пропускная способность арычно-ливневых систем.

    «Акиматом Мангистауской области для исключения повторения ситуации до сих пор не приняты действенные меры», - заявил Юрий Ильин.

    В Астане и Алматы, Алматинской, Абайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях арычно-дренажные системы также не справляются с обильными осадками.

    Дороги, подверженные затоплениям

    «Еще одной проблемой в паводковый период является переливы и разрушения дорог, что ведет к перебоям движения транспорта и изоляции отдельных населенных пунктов. На сегодня по республике насчитывается 482 участка автомобильных и свыше 600 участков железных дорог, подверженных затоплениям», - сообщил министр.

    Он отметил, что ежегодно из-за переливов дороги затрудняется сообщение с поселком Ныгман в Карагандинской области.

    Акимат области данный вопрос ежегодно оставляет без должного внимания. Зная об этом, жители самостоятельно и заблаговременно готовят запасы продуктов и лекарств.

    Аналогичная ситуация постоянно складывается в районе села Ягодное Акмолинской области.

    Строительство домов на паводкоопасных участках

    «На местах не на должном уровне решается вопрос перевода земель водоохранных полос в земли водного фонда. Имеются факты строительства объектов на водоохранных полосах, что уже предопределяет их подверженность к подтоплениям. К примеру, весной прошлого года подтопило подвалы трехэтажных домов в Караганде (57 квартир), расположенных в водоохраной зоне», - подчеркнул Юрий Ильин.

    До настоящего времени не завершено строительство двух стоквартирных домов в Атбасаре Акмолинской области. Завершение строительства позволит ликвидировать риски для 200 семей из города и 5 населенных пунктов области, куда планируется переселение из паводкоопасных участков.

    «По республике в паводкоопасных зонах находятся 309 населенных пунктов, более 40 тысяч домов, в которых проживают более 160 тысяч жителей», - заключил он.


    Ранее сообщалось, что около 700 тысяч казахстанцев остаются в зоне риска подтопления.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Акимат Видео Паводок МЧС ДЧС Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 700 тысяч казахстанцев остаются в зоне риска подтопления – МЧС
    Более 400 тысяч кубометров снега вывезено из населенных пунктов Карагандинской области
    Казахстан готовится к паводкам
    В этом году начали готовиться к паводкам на месяц раньше – Минэкологии
    Популярное
    1 Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»
    2 Какой будет погода в Казахстане в феврале
    3 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
    4 Ряд частных жилых домов отключили от тепла в Павлодаре
    5 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
    Новости партнеров