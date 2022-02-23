Юрий Ильин проверил подготовку к паводкам в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин прибыл с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Он посетил оперативно-спасательный отряд ДЧС ВКО, где ознакомился с техникой спасателей и готовностью к паводковому периоду. На вооружении отряда находится семь мотопомп, девять единиц техники, в том числе высокопроходимой (КУНГи, КАМАЗы, трэкол, шерпы), девять плавсредств, которые будут задействованы в случае прихода большой воды.

Следующим этапом посещения стал ВК филиал «Казселезащита». На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают объектам хозяйствования, здоровью и жизни людей. Особо опасными являются лавиноопасные очаги, расположенные вдоль автодорог. В целях обеспечения надежной защиты населения, коммуникаций и объектов хозяйствования по лавиноопасным районам области ведется обследование 325 опасных участков по 20 снегомерно-лавинным маршрутам, где установлены 207 снегомерных реек. В целях безопасности с начала зимнего периода произведено 46 профилактических спусков с общим объемом спущенного снега 37 010 кубических метров.

В рамках противопаводковых мероприятий в области активно ведется очистка каналов и арыков, водопропускных сооружений и мостов, вывезено 222 тыс кубометров снега, заготовлено 85 тысяч штук мешкотары, шесть тысяч тонн инертных материалов, 659 тонн ГСМ. На данный момент в регионе работают специально созданные группы, которые отслеживают качество проводимых превентивных мероприятий. В 2021 году в рамках Дорожной карты в полном объеме реализованы все 11 мероприятий на общую сумму 162 млн тенге. На 2022 год включено 13 мероприятий на общую сумму 231,5 млн тенге из местного бюджета.

Подготовлены силы и средства, в том числе 376 мотопомп, общей производительностью 48 тысяч кубометров в час. В областном бюджете на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены средства в размере 2,6 млрд тенге. Определено 108 потенциально паводкоопасных населенных пункта, в 20 – угроза подтопления снята, в 69 – минимизирована.

«Опасные ситуации ежегодно складываются в районах, где есть незаконное строительство возле акваторий. После подъема воды здания затапливаются, что приносит материальные потери лицам, которые строились возле водоемов без разрешительных процедур», - отметил Юрий Ильин.

В регионе нельзя исключать риск паводков в городе Усть-Каменогорске, районе Алтай, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Глубоковском, Шемонаихинском, Кокпектинском и Бородулихинском районах.

Для отслеживания паводковой ситуации в регионе функционирует система наблюдения, которая включает в себя 53 гидропоста.

Подразделения ДЧС ВКО ведут круглосуточное наблюдение за обстановкой. ​ ​Местными исполнительными органами заблаговременно проводятся превентивные работы согласно «Плана противопаводковых мероприятий».​​



