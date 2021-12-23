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    Юрий Ильин прокомментировал вопрос заработной платы казахстанских пожарных

    23 Декабря 2021, 13:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал вопрос заработной платы пожарных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается моих сотрудников и подчиненных, то да, заработная плата низкая. Но с учетом той работы, которая была проведена за последние годы, мы можем сказать, что по достижению 2023 года зарплата наших сотрудников не только Министерства по чрезвычайным ситуациям, но и сотрудников всей правоохранительной системы: Министерства обороны, МВД РК будет приравнена к 80% должностных окладов сотрудников КНБ», - резюмировал Юрий Ильин.

    По словам министра, заработная плата будет идентична во всех силовых структурах тем должностям, на которых проходят службу сотрудники МЧС.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Силовые структуры МЧС ДЧС
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