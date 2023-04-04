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    Юрий Ильин переназначен министром по чрезвычайным ситуациям

    4 Апреля 2023, 14:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Ильин Юрий Викторович назначен министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Указ о назначении Ильина Ю.В.

    Назначить Ильина Юрия Викторовича Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Президент Республики Казахстан К. Токаев

    Астана, Акорда, 4 апреля 2023 года

    № 182

    Ильин Юрий Викторович родился 9 апреля 1968 года в городе Куйбышев РСФСР. Образование высшее, в 1989 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза Конева И.С. - командная тактическая гусеничные и колесные машины, 2006 году Кыргызкую государственную юридическую академию - юриспруденция, 2017 году Университет «Туран» - юриспруденция. Магистр юридических наук.

    С августа 1985 года - курсант Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища им.Конева И.С.;

    С августа 1989 года- командир мотострелкового взвода 73 гвардейского мотострелкового полка 2 гвардейской Мотострелковой дивизии Московского военного округа;

    С июня 1990 года - командир мотострелкового взвода 1 гвардейского мотострелкового полка 2 гвардейской Мотострелковой дивизии Московского военного округа;

    С июля 1992 года - преподаватель 390 курсов Гражданской обороны Сумской области Украины;

    С июля 1993 года заместитель начальника курсов - 390 курсов Гражданской обороны Сумской области Украины;

    С июня 1996 года - заместитель начальника Центра подготовки и обучения Алматинского областного управления по чрезвычайным ситуациям;

    С июня 1998 года - начальник отдела гражданской защиты Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям;

    С июня 1999 года - заместитель начальника Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям;

    С марта 2005 года - заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы;

    С декабря 2011 года - начальник управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий
    и стихийных бедствий города Алматы;

    С марта 2013 года - заместитель акима города Алматы;

    С октября 2015 года - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;

    С апреля 2016 года по сентябрь 2020 года - заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан;

    С сентября 2020 года - министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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