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    Юрий Ильин обследовал ранее подтопленные села Туркестанской области во время облета

    4 Февраля 2023, 14:45

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, первый заместитель акима Туркестанской области Арман Жетписбай и представители заинтересованных организаций провели облет в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайны ситуациям Республики Казахстан.

    В ходе облета проведено аэровизуальное обследование подвергавшихся подтоплению населенных пунктов на территории Сауранского района, по склону Каратау и вдоль русел рек Сырдария и Арысь.

    После облета министр провел совещание с местными исполнительными органами и водохозяйственными учреждениями, где обсуждена текущая стабилизированная обстановка и принятие необходимых превентивных мер исходя из сложившейся метеорологической обстановки.

    В настоящее время ситуация стабильная, опасности нет.

    Вместе с тем, спасательными подразделениями совместно с исполнительными органами принимаются дополнительные превентивные меры.

    Ранее сообщалось, что подтопление дворов и улиц произошло в Туркестанской области из-за обильных осадков. В Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено шесть улиц и 48 дворовых территорий.

    Министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область, а аким Туркестанской области провел экстренное совещание по ликвидации подтопления в данных районах и посетил подтопленные населенные пункты.


    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Происшествия Видео Паводок МЧС Авиация
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