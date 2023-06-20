Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил о проведенном допросе экс-министра по ЧС Юрия Ильина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Его просто допросили в качестве свидетеля и все. У него никакого статуса нет, в качестве свидетеля. Сейчас идет следствие. Из высокопоставленных никого. Пожар пока тушится, мы не стали мешать специалистам и пожарным мешать. Как закончится, мы в ходе следствия допросим», - сказал Берик Асылов в кулуарах Мажилиса, после совместного заседания Палат Парламента.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Объявлен сбор помощи пострадавшим. Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.

Ранее сообщалось, что Президент РК освободил Юрия Ильина от должности министра по ЧС. Он занимал ее с 2020 года. Также в социальных сетях появились слухи, что во время пожаров он находился в столице ОАЭ. В Министерстве по ЧС опровергли эту информацию.