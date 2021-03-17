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    Юрий Ильин дал ряд поручений по противопаводковым мероприятиям в Восточном Казахстане

    17 Марта 2021, 18:45

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Первый день рабочего визита министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрия Ильина начался с посещения межведомственного единого ситуационного центра акима Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгат Уали.

    В ситуационном центре осуществляется взаимодействие всех информационных систем, обеспечивающих реагирование при чрезвычайных ситуациях, безопасность дорожного движения, социальных объектов, экстренных и коммунальных служб.

    С момента запуска Единой дежурной диспетчерской службы-112 принято 284 351 тысячи звонков. Как отметил, Юрий Ильин, такое взаимодействие с дежурными диспетчерскими службами организуется в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации.

    Также министр посетил специализированную пожарную часть № 1, где ознакомился со специальной техникой и оборудованием, находящимся на вооружении спасателей региона. Высокопроходимые атомобили «ШЕРП» завоевали популярность и признание среди спасателей для оказания помощи людям, оказавшимся в экстренных ситуациях. Благодаря этим спецавтомобилям в зимний период было спасено порядка 38 человек из труднодоступных районов, теперь их планируется использовать в условиях паводков.

    Также Юрий Ильин принял участие в осмотре готовности мотопомп, средств спасения и снаряжения, позволяющих выполнять аварийно-спасательные работы с учетом непростого климата Восточного Казахстана. Личный состав, задействованный в аварийно-спасательных работах в период весеннего половодья, оснащен гидрокомбинезонами в количестве 708 штук и 526 комплектами прорезиненных гидрокомбинезонов с капюшоном и ботами. На случай осложнения паводковой обстановки в регионе совместно с местными исполнительными органами создана группировка сил и средств из трех тысяч человек, 2412 единиц техники и 370 мотопомп, подготовлено 108 эвакопунктов.

    Юрий Ильин принял участие в возложении цветов к Стелле памяти пожарных и спасателей, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

    Также глава МЧС не оставил без внимания спортсменов Восточного Казахстана по пожарно-спасательному спорту, которые стали чемпионами среди юношеской и мужской команд в республике. Он побывал в спортивном манеже департамента, где тренируются спасатели и лично поздравил их с достойной победой.

    Завершился первый день визита расширенным совещанием под председательством министра по ЧС в кризисном центре ДЧС ВКО. В ходе которого Юрий Ильин дал ряд поручений по противопаводковым мероприятиям на территории области и проведению аварийно-спасательных работ. Обозначил конкретные задачи и по работе над снижением количества чрезвычайных ситуаций и их своевременному прогнозированию. В совещании также участвовали представители водной инспекции, восточно-казахстанского филиала «Казгидромета», коммунально-технических служб.

    Второй день визита Глава МЧС начнет с аэровизуального обследования паводкоопасных мест области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Паводок МЧС
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