Юрий Булуктаев: Выборы в Мажилис – это показатель стабильности политической системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проведение предстоящих парламентских выборов в Мажилис в конституционные сроки – это не только явно что-то новое в казахстанской политической практике, подлежащее осмыслению и анализу со стороны специалистов, но и определенный показатель стабильности политической системы, транзита. Таким мнением поделился главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, доктор политических наук, доцент Юрий Булуктаев в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Дан старт электоральной кампании. То, о чем давно говорили политики и аналитики различных стран, рангов и статусов, свершилось! Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев своим Указом объявил дату парламентских выборов. Итак, очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых по партийным спискам, состоятся 10 января 2021. На 11 января 2021 года назначены очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Постановлением Центральной избирательной комиссии.

Одновременно Глава государства выступил с Обращением к казахстанцам, в котором призвал всех избирателей проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты. При этом он отметил, что у всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры. Также Президент страны напомнил о том, что поправками в Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и в Закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» внесены изменения и дополнения, предусматривающие введение института парламентской оппозиции и регламентацию ее деятельности.

Во-первых, отметим, что предстоящие выборы не будут досрочными, они будут проведены в конституционные сроки. Ведь с момента обретения независимости, только один раз выборы в Мажилис (6 созывов) проходили в положенные сроки. Условия и порядок процедуры досрочных выборов (внеочередных выборов) определяются национальным законодательством и в разных странах могут существенно различаться. Почему часто практикуемые внеочередные выборы, как правило, вызывают недоверие и скепсис у общественности? Исторический опыт показывает, что назначение досрочных парламентских выборов, помимо способа разрешения политических, прежде всего, правительственных кризисов, может являться методом политической борьбы. Глава государства или правительства с правом роспуска Парламента в целях увеличения своей поддержки в законодательных органах может назначить внеочередные выборы, рассчитывая на рост личного рейтинга и популярность своей партии. К примеру, Франсуа Миттеран каждый из двух своих президентских сроков начинал с роспуска Национальной ассамблеи Франции, и на досрочных выборах возглавляемая им Социалистическая партия получала большинство. Однако такой ход может иметь и обратный эффект. Так, решение Герхарда Шредера назначить досрочные выборы в бундестаг стоило ему поста канцлера, а его партии СДПГ права единолично формировать кабинет министров. В ряде парламентских республик досрочные выборы в Парламент проводятся вслед за отставкой правительства. При этом в некоторых государствах досрочные выборы в этом случае не практикуются. Так, например, в Японии, отставка правительства не влечёт за собой досрочных парламентских выборов: новый премьер-министр избирается действующим парламентом и приступает к формированию кабинета. Обычно это председатель правящей партии, избранный внеочередным её съездом.

История суверенного Казахстана насчитывает пять досрочных парламентских выборов (из шести). Критики называли их «очередные внеочередные». Поэтому проведение предстоящих парламентских выборов в мажилис (седьмых по счету) в конституционные сроки – это не только явно что-то новое в казахстанской политической практике, подлежащее осмыслению и анализу со стороны специалистов, но и определенный показатель стабильности политической системы, транзита.

Во-вторых, объявление старта парламентской кампании предполагает обращение к электоральной истории прошедших выборов. Если рассматривать итоги выборов по пропорциональной избирательной системе, то есть в 2007, 2012, 2016 гг., то выявляется следующая картина – подавляющее преимущество партии «Nur Otan».

В 2007 году по итогам выборов по партийному списку в мажилис прошли только представители партии «Nur Otan», которая, по данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, набрала 88,05 % голосов избирателей. Ни одна из политических партий, кроме партии «Nur Otan», не преодолела семипроцентный порог, необходимый для попадания в Мажилис: ОСДП получила 4,5% голосов избирателей, Ак Жол – 3,09%, Ауыл – 1,51%, КНПК – 1,29%, Партия патриотов Казахстана – 0,78%, Партия «Руханият» - 0,37%.

В 2012 году итоги выборов были таковы: три партии стали парламентскими - «Nur Otan» набрала 80,99 % голосов избирателей, «Ак Жол» и Коммунистическая народная партия Казахстана - 7,47 и 7,19 % голосов соответственно. Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - 1,68 %, Казахстанская социал-демократическая партия «Ауыл» — 1,19 %, Партия патриотов Казахстана — 0,83 %; Демократическая партия «Адилет» — 0,66 %.

В 2016 году по итогам голосования в парламент прошли 3 партии: «Nur Otan» — 82,15 % голосов; Демократическая партия Казахстана «Ак Жол» — 7,18 %, Коммунистическая народная партия Казахстана — 7,14 %. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» набрала 2% голосов, общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) — 1,18%; партия «Бірлік» — 0,29%.

Эти результаты дали основание некоторым экспертам выделить следующие любопытные особенности прошлых электоральных кампаний: партия «Nur Otan» ниже 80% полученных голосов избирателей не набирала; «Бiрлiк» выше одного 1% не поднимался; «Ауыл» больше 2% не набирал; ОСДП на каждых новых выборах набирает все меньше голосов; от выборов к выборам самый значительный рост результатов наблюдается у КНПК – почти 6%; вторая и третья парламентские партии на прошедших выборах 2012 и 2016 гг. не набирали выше 8%.

В-третьих, со стартом электоральной кампании особое внимание экспертного сообщества привлекает вопрос о степени готовности казахстанских партий к предстоящим выборам. Здесь сразу можно сказать, что партия «Nur Otan» зря времени не теряла. Партийцы целенаправленно исполняют поручение Председателя «Nur Otan» Нурсултана Назарбаева по перезагрузке крупнейшего политического объединения страны, данное в августе 2019 года: «Впереди нас ждут важные выборы в Мажилис, которые пройдут в конституционные сроки. Мы нацелены на победу и долгосрочное политическое лидерство. Поэтому уже сегодня нужно начать подготовку к предстоящей электоральной кампании». И партия провела праймериз – один из механизмов, и одновременно, этапов этой перезагрузки. Внутрипартийные выборы мобилизовали все ресурсы партии власти и фактически стали генеральной репетицией перед масштабной политической кампаний - выборами в представительные органы власти.

Другие субъекты казахстанского партийного поля также вынуждены будут активизироваться. По состоянию на сегодняшний день, все зарегистрированные партии намерены принять участие в выборах. Хотя находятся они на разных стадиях подготовки к ним. КНПК ведет подготовку к выборам в двух направлениях: внутрипартийного обучения потенциальных депутатов, агитаторов и наблюдателей через цифровую платформу; и пропагандистской работы с гражданами через собственные СМИ, социальные сети и мессенджеры. «Ак Жол» с начала года проводит встречи с гражданами в разных регионах, время от времени набирает новых членов, а также делает депутатские запросы и публичные заявления в поддержку казахстанского бизнеса. ОСДП, называющая себя единственной оппозиционной партией из числа зарегистрированных, в 2019 году прошла через несколько внутрипартийных конфликтов, из-за которых трижды менялся председатель. Партия не рассматривает вариант с бойкотом, ибо в этом случае ей может грозить процесс ликвидации, если она откажется от электоральной борьбы во второй раз подряд. ОСДП сейчас усиливает работу партийных пунктов, выстраивая её с учетом специфики каждого региона. Партии «Ауыл» и «Бiрлiк», казалось бы, давно впавшие в «летаргический» сон, тоже подтвердили свое участие в выборах. Обе партии уже включаются в повестку и начинают инициативно работать в медиапространстве.

Старт выборам дан, электоральная кампания будет набирать обороты. Ну а кто окажется победителем – покажет день голосования», - написал Ю.Булуктаев.

Напомним, сегодня Президент РК подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.