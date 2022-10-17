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    Юрист прокомментировал признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева

    17 Октября 2022, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член штаба, доктор юридических наук, профессор Индира Аубакирова прокомментировала решение суда о признании недействительным протокола РОО «Мұқалмас» касательно выдвижения Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Абсолютно справедливое решение, доказательная база не подвергается сомнению. Они же предъявили видео того собрания РОО «Мұқалмас», когда Альтаев был якобы выдвинут. На самом деле – и это зафиксировано в записи – большинство были против выдвижения Альтаева», - сказала Индира Аубакирова в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

    Как сообщалось ранее, суд Байконырского района города Астаны признал недействительным протокол заседания РОО «Мұқалмас» о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом в Президенты.

    При проведении общего собрания большинство членов РОО проголосовало «Против» выдвижения Альтаева от имени РОО в качестве кандидата на внеочередных выборах президента Республики Казахстан.

    Как говорится в информации суда, согласно п. 33 Устава все решения принимают простым большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании участников. Пункт 31 Устава гласит, что общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие представители более половины региональных филиалов (представительств) объединения и общее количество участников собрания составляет не менее 40 человек.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Выборы Судебный процесс ЦИК Президентские выборы - 2022
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