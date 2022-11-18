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    Юрист напомнил о дне тишины перед выборами Президента РК

    18 Ноября 2022, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель алматинского городского филиала РОО «Казахстанский союз юристов», руководитель городского штаба «За честные выборы» Бауыржан Макулбаев сообщил, что в день тишины законодательством запрещается предвыборная агитация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «19 ноября в 00:00 часов, согласно закону о выборах, наступает день тишины. Пользуясь этим случаем хотел бы призвать кандидатов в Президенты, их доверенных лиц, участников штабов воздержаться от какой-либо агитации, потому что в соответствии с требованием выборного законодательства, любая агитация в день тишины, запрещена», - сказал юрист на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы.

    В случае нарушений законом предусмотрена правовая ответственность.

    Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Выборы Общество Президентские выборы - 2022
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