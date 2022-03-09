Юный теннисист из Казахстана три месяца подряд лидирует в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы три месяца подряд удерживает первую строчку рейтинга Junior Masters.

Среди игроков до 14 лет казахстанец Зангар Нурланулы продолжает занимать первое место. В активе нашей юной звезды 445 очков.

В ТОП-150 также вошли: Дамир Жалгасбай (33-е место) и Даниэль Тазабеков (111-е место).