РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 09 Март 2022 | GMT +6

    Юный теннисист из Казахстана три месяца подряд лидирует в мировом рейтинге

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организация Tennis Europe опубликовала обновлённый рейтинг к Junior Masters, который пройдёт осенью 2022 года в Монте-Карло, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы три месяца подряд удерживает первую строчку рейтинга Junior Masters.

    Среди игроков до 14 лет казахстанец Зангар Нурланулы продолжает занимать первое место. В активе нашей юной звезды 445 очков.

    В ТОП-150 также вошли: Дамир Жалгасбай (33-е место) и Даниэль Тазабеков (111-е место).


    Теги:
    Спорт Главная Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:11
    Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!