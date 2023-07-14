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    Юный казахстанец Шерхан Арыстан завоевал Гран-при детского конкурса «Витебск»

    14 Июля 2023, 09:10

    ВИТЕБСК. БЕЛТА-КАЗИНФОРМ - Юный исполнитель из Казахстана Шерхан Арыстан завоевал Гран-при XXI Международного детского музыкального конкурса «Витебск», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

    Награду Шерхан Арыстан получил от Президента Беларуси Александра Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

    Жюри конкурса поставило 12-летнему Шерхану Арыстану максимальные оценки в оба дня - по 70 баллов. В итоге он обошел всех соперников и получил 140 баллов. В первый день он выступил с композицией Ama, Credi e Vai («Люби, верь и иди») Андреа Бочелли, Дэвида Фостера и Эми Фостер.

    Как пишет БЕЛТА, юный исполнитель показал мощный вокал и сразил зрителей и жюри. Шерхан признался, что мечтает стать звездой эстрады, чтобы в родном Казахстане его знали все от мала до велика.

    Белоруска София Рустамова уступила лидеру конкурса всего 4 балла. В первый конкурсный день количество ее баллов составляло 66, и во второй день песня на белорусском языке принесла ей желанный максимум в 70 баллов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Беларусь Общество Музыка
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