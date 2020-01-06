Юных казахстанских спортсменов проводили на Олимпиаду в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана сегодня отправляется на зимние юношеские Олимпийские игры. В их честь состоялись торжественные проводы в здании велотрека «Сарыарка», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Юношеские Олимпийские игры отличная возможность почувствовать атмосферу и дух большого спортивного праздника. Я думаю, данный опыт, несомненно, пригодится вам в будущем. Потому что, именно вы являетесь ближайшим резервом национальных сборных команд Казахстана. От имени Национального олимпийского комитета хочу пожелать вам достойно представить нашу страну и завоевать медали», - сказал директор дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов, обращаясь к юным атлетам.

Участие в торжественном мероприятии приняли представители Национального Олимпийского комитета Казахстана и Министерства культуры и спорта РК, тренерский штаб и сами юные спортсмены.

На официальной церемонии проводов флаг Казахстана был вручен 18-летнему шорт-трекисту Санжару Жанисову, победителю III зимних Молодежных игр страны. Он же выступил от имени спортсменов.

На предстоящих играх Казахстан представят 26 атлетов (15-18 лет) в 9 видах спорта. Церемонии открытия и закрытия Игр пройдут в самой мировой олимпийской столице Лозанна, там же на территории Университета будет располагаться и Олимпийская деревня.

III зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне пройдут с 9 по 22 января 2020 года. В предстоящих соревнованиях примут участие 1 880 спортсменов из 70 стран мира в возрасте 15-18 лет. Программа Игр представлена в 16 видах спорта.

На предыдущих зимних юношеских Олимпийских играх в 2016 году в норвежском Лиллехаммере казахстанские атлеты завоевали четыре медали: одну серебряную и три бронзовые награды. Серебряная медаль в смешанных командных соревнованиях по конькобежному спорту досталась Анвару Махамадееву. «Бронзу» в фигурном катании завоевала Элизабет Турсынбаева, биатлонистка Арина Пантова стала третьей на спринтерской дистанции в 6 км, а Анита Нагай принесла в копилку сборной Казахстана в смешанных командных соревнованиях по шорт-треку еще одну бронзовую медаль.