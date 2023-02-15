Юных айтыскеров наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Учащиеся 7–11 классов школ Карагандинской области на айтысе продемонстрировали ораторское мастерство, знание творчества композитора и музыканта Курмангазы Сагырбайулы и поэта Жамбыла Жабаева. Состязание юных айтыскеров прошел в колледже искусств имени Таттимбета. В поэтическом баттле к 200-летию со дня рождения композитора Курмангазы приняли участие более 20 школьников региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнование виртуозов слова прошло по двум направлениям. В первом, тематическом блоке победу одержал восьмиклассник из Бухар-Жырауского района, воспитанник Центра дополнительного образования «Руханият» Тлек Малик. Школьник занимается у известного айтыскера Дидара Камиева. Он неоднократный призёр районных и областных конкурсов чтецов, знает наизусть 50 произведений Бухар-жырау Калкаманулы.

«Я второй год занимаюсь в кружке жыршы-жырау в школе искусств «Руханият». До областного этапа занял первое место в районном. Участие в областном этапе айтыса было непростым. Но благодаря хорошей подготовке и поддержке моего учителя Дидара Камиева я смог завоевать первое место. Мечтаю побеждать и на республиканских сценах», – говорит Тлек.





Второе место в этом же туре занял девятиклассник из общеобразовательной школы имени Жамбыла Осакаровского района Аскарбек Аманбек. Замкнул тройку лучших ученик 10-го класса школы-лицея имени Ю. Гагарина Шетского района Бакдаулет Хуаныш.

Во втором блоке айтыса, где соперники обменивались поэтическими репликами, первым стал семиклассник из села Жараспай Нуринского района Аярыс Капыш.

«Меня к айтысу готовил наш учитель казахского языка и литературы Динжан Кусайын. У нас в школе нет специального кружка, но педагог всегда находит время, чтобы позаниматься с детьми, которые любят литературу, сочиняют стихи. Я благодарен ему и рад, что не подвёл. В будущем хочу испытать свои силы и в республиканских состязаниях поэтов», – говорит Аярыс.





Второе место в этом же направлении занял девятиклассник из балхашской школы-гимназии № 7 С. Сейфуллина Бекарыс Амангелди. Третье – ученик седьмого класса ОСШ № 10 города Темиртау Баккелди Мелдешов.

Победителей наградили дипломами и денежными сертификатами. Отличившиеся школьники удостоились благодарственных писем.







