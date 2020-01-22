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Юные столичные домбристы вернулись с победой из Дубая

22 Января 2020 03:50
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Юные столичные домбристы вернулись с победой из Дубая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С победой вернулись столичные школьники с международного конкурса «Dubai East Vision», проходившего в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае, передает МИА «Казинформ».

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«Конкурс «Dubai East Vision» проходил 8-14 января. Воспитанники столичного Дворца школьников приняли в нем участие в двух группах. Первая – младшая группа. Фольклорный ансамбль демонстрировал свое мастерство игры на таких казахских народных музыкальных инструментах, как домбра, кобыз, шанкобыз, жетыген. Вторая же, средняя, группа была сформирована исключительно из домбристов. В общей сложности в «Dubai East Vision» участвовали 17 детей. Оба коллектива заняли первое место в своих номинациях», - делится руководитель группы Алия Ахметова.


По ее словам, в творческом состязании пробовали свои силы молодые таланты из России, Кувейта, Украины и Испании в номинациях «Музыкальный инструмент», «Вокал», «Хореография», «Живопись», «Театр».

«В рамках конкурса два ансамбля представили на суд слушателей несколько произведений, это «Қара жорға», кюи «Тепеңкөк», «Секіртпе» и попурри из народных кюев «Күй шашу», - рассказала собеседница.


Самому младшему участнику «Dubai East Vision» из Казахстана – восемь лет, а самым старшим конкурсантам – 12-13. При этом представителям младшей группы предстояло впервые выйти на большую сцену. Невзирая на это, они смогли показать высокий уровень мастерства в Дубае.


«Честно говоря, для нас важнее первого места возможность продемонстрировать звучание казахских народных инструментов на мировой сцене. Самое главное – широкая публика была довольна выступлением наших детей. В особенности зрители проявляли неподдельный интерес к нашей национальной одежде, и было много желающих сфотографироваться с ребятами», - отметила Алия Ахметова.
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Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, Арабские эмираты,
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Багдат Хасенова

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