Юные патриоты водрузили флаг Казахстана на пике Большой Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню государственных символов Казахстана воспитанники Военно-патриотического клуба Алматы водрузили флаг Казахстана на высоте более 3600 метров над уровнем моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большой Алматинский пик или пик Большой Алматы – горная вершина северного склона Тянь-Шаньского хребта Заилийского Алатау, расположенная в горном отроге массива Алматы-Алагир. Это отнюдь не самая высокая вершина, которую покорили дети из военно-патриотического клуба.

Ребята уже более пяти лет занимаются горным альпинизмом и скалолазанием и в списке покоренных ими вершин – пики Панфилова, Абая, Молодежный, Советов, Комсомола, Фурманова и пик Панорама. Это вершины высотой от 3000 до 4000 метров.

«Мы поднимаемся на вершины гор, высота которых может достигать от нескольких сотен до нескольких тысяч метров. Проходя свой путь, мы применяем различное техническое снаряжение: веревки, кошки, ледорубы и многое другое. Прежде чем начать восхождение, у нас, в военно-патриотическом клубе развивают выносливость, участвуя в походах, лыжных гонках, беге. Мы так же отрабатываем навыки передвижения на разном рельефе. Изучаем технику спасательных работ, ориентирование и многие другие прикладные дисциплины. Мне очень нравится наш клуб и наша сплоченная команда. Все наши ребята очень серьёзные и дисциплинированные», - рассказал ученик республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой Тимур Тегжанов.

Он уже не в первый раз совершает восхождение, несколько лет с опытными инструкторами покоряет вершины разной высоты.

«Наши дети осваивают навыки альпинизма, скалолазания и начальной военной подготовки в горах Иле-Алатауского национального парка», - отметил военный руководитель Алматинского военно-патриотического клуба Бахытжан Перимбет.

Ребята покоряют вершины под руководством опытных наставников и инструкторов, учатся ориентированию и выживанию в горной местности. Маршруты разрабатываются опытными альпинистами. Кроме альпинизма и скалолазания, в военно-патриотическом клубе функционируют кружки по легкой атлетике, рукопашному бою, стрельбе из лука и винтовки, авиамоделированию.

Работу военно-патриотических клубов Алматы со своей стороны курируют местные органы военного управления.