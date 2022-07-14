Юные музыканты из Караганды победили на международном конкурсе в Кыргызстане

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанники Детской музыкальной школы №3 Караганды завоевали сразу четыре первых места на конкурсе исполнителей XXII Международного этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открытие этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей», посвященного Году защиты горных экосистем и климатической устойчивости, в Бишкеке началось с шествия. В мероприятии приняли участие более 500 детей и представителей из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и всех регионов Кыргызстана.

Конкурс исполнителей и вокалистов прошел на базе лагеря «Барчын» на озере Иссык-Куль. Воспитанники карагандинской музыкальной школы № 3 участвовали в мероприятии впервые. Педагоги подготовили к конкурсу 11 детей в возрасте 10–15 лет.

«Наш ансамбль впервые участвовал в международном этнокарнавале, в рамках которого проходили конкурс исполнителей и научно-практическая конференция. Всего мы подготовили 11 детей, которые участвовали в вокальных и инструментальных номинациях. Ансамбль домбристов «Серпер» занял первое место, представив кюи Ш. Дәулеткерея «Көріғұлы» и А. Огонбаева «Маш ботой», – сообщила преподаватель Детской музыкальной школы № 3 по классу домбры Эльмира Абдуллина.

Домбристка Багдат Аружан также удостоилась первого места за исполнение кюев А. Енсепова «Шашу» и А. Огонбаева «Маш ботой».

Вокальный ансамбль ERKEM AI в лице Алиби Абдинурова и Мейрбека Атабекова восхитил членов жюри, исполнив песни «Туган жер» и «Мурас». Он также стал первым. Руководитель – Армангуль Муханова.

«Еще одно первое место в копилку нашей школы принес вокальный дуэт Қажымұқана Түсіпа и Сұлтантеміра Әбілқасыма. Они исполнили песни «Мен қазақтың ұлымын» Ж. Төлнбаева и «Синяя вечность» М. Магомаева. Мы начали подготовку детей к конкурсу два месяца назад. Это наша первая и, надеемся, не последняя победа на международных площадках. Наши воспитанники и мы сами получили массу позитивных эмоций, смогли найти новых друзей. Для наших детей был организован прием у министра образования и науки Кыргызстана. Он подарил им на память подарки», – сказала Эльмира Абдуллина.