Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Юные музыканты из Караганды победили на международном конкурсе в Кыргызстане

    14 Июля 2022, 07:38

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Воспитанники Детской музыкальной школы №3 Караганды завоевали сразу четыре первых места на конкурсе исполнителей XXII Международного этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Открытие этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей», посвященного Году защиты горных экосистем и климатической устойчивости, в Бишкеке началось с шествия. В мероприятии приняли участие более 500 детей и представителей из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и всех регионов Кыргызстана.

    Конкурс исполнителей и вокалистов прошел на базе лагеря «Барчын» на озере Иссык-Куль. Воспитанники карагандинской музыкальной школы № 3 участвовали в мероприятии впервые. Педагоги подготовили к конкурсу 11 детей в возрасте 10–15 лет.

    «Наш ансамбль впервые участвовал в международном этнокарнавале, в рамках которого проходили конкурс исполнителей и научно-практическая конференция. Всего мы подготовили 11 детей, которые участвовали в вокальных и инструментальных номинациях. Ансамбль домбристов «Серпер» занял первое место, представив кюи Ш. Дәулеткерея «Көріғұлы» и А. Огонбаева «Маш ботой», – сообщила преподаватель Детской музыкальной школы № 3 по классу домбры Эльмира Абдуллина.

    Домбристка Багдат Аружан также удостоилась первого места за исполнение кюев А. Енсепова «Шашу» и А. Огонбаева «Маш ботой».

    Вокальный ансамбль ERKEM AI в лице Алиби Абдинурова и Мейрбека Атабекова восхитил членов жюри, исполнив песни «Туган жер» и «Мурас». Он также стал первым. Руководитель – Армангуль Муханова.

    «Еще одно первое место в копилку нашей школы принес вокальный дуэт Қажымұқана Түсіпа и Сұлтантеміра Әбілқасыма. Они исполнили песни «Мен қазақтың ұлымын» Ж. Төлнбаева и «Синяя вечность» М. Магомаева. Мы начали подготовку детей к конкурсу два месяца назад. Это наша первая и, надеемся, не последняя победа на международных площадках. Наши воспитанники и мы сами получили массу позитивных эмоций, смогли найти новых друзей. Для наших детей был организован прием у министра образования и науки Кыргызстана. Он подарил им на память подарки», – сказала Эльмира Абдуллина.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование Культура Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Юные танцовщицы из Атырауской области завоевали Гран-при международного конкурса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи