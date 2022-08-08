Юные казахстанские теннисистки выиграли седьмой совместный титул ITF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На завершившемся юниорском чемпионате мира по теннису сборная РК, дебютировав, сразу же вошла в четверку сильнейших. Параллельно другие казахстанские юные таланты также порадовали болельщиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанки Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай стали чемпионками турнира серии ITF третьей категории среди игроков до 18 лет в парном разряде, который завершился в Узбекистане. В финале Айя и Асылжан обыграли Адеми Аманкелди (Казахстан) и Викторию Милованову (Россия) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 10:7. Казахстанки завоевали свой пятый совместный титул в нынешнем сезоне и седьмой в целом в карьере.

В ЮАР завершился турнир серии ITF Juniors первой категории. В парном разряде финалисткой стала Жанель Рустемова. В дуэте с эстонкой Элизабет Лилой они в матче за титул уступили Элле Макдональд (Великобритания)/Анне Парадиси (Италия) 1:6, 3:6, которые были посеяны на этом соревновании под вторым номером.

Хороших результатов добились казахстанцы и на турнире серии Tennis Europe среди игроков до 12 и 14 лет. В немецком Аугсбурге на Bavarian Junior Open (U14) казахстанка Софья Исакова в финале парного разряда в дуэте с Анастасией Сорска в зрелищном трех сетовом матче уступила Веге Фернандес (Испания)/Ванессе Свободовой (Чехия) – 3:6, 6:4, 4:10. В одиночном разряде Софья дошла до полуфинала.

В Белграде на турнире Tennis Europe среди игроков до 12 лет казахстанец Гиорги Брегвадзе показал хороший результат. Путь в одиночном разряде он начал с квалификации. Успешно пройдя ее, в основной сетке Гиорги выиграл у трех соперников - из Сербии, Германии и Израиля, а в четвертьфинале одолел француза 6/2 7/6. Лишь в полуфинале Брегвадзе проиграл россиянину Тимуру Гордееву. С ним же казахстанец дошел до финала парного разряда, где они уступили словенско-македонскому дуэту 2:6, 7:6 (7:2), 0:10.

На этом же турнире у девочек казахстанки Линара Булешева и Софья Кирова также в напряженном матче на решающем супер тай-брейке проиграли россиянкам со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 8:10. В одиночке Линара и Софья дошли до полуфиналов.

Фото: Федерация тенниса Казахстана.



