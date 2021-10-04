Юные казахстанцы успешно выступили на международном турнире по теннису в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте завершился международный турнир второй категории ITF Junior G2 Shymkent Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Участие приняли более 100 теннисистов до 18 лет. ITF Junior G2 проводился в Шымкенте уже третий год подряд и в текущем сезоне собрал сильнейших юниоров со всего мира. Отличных результатов добились казахстанцы. Аружан Сагандыкова вышла в финал, где в упорном трехсетовом матче уступила Мешкатолзахре Сафи из Ирана 3:6, 6:4, 5:7.

В парном разряде Татьяна Николенко с Анной Хайкис из Узбекистана в решающей игре победили казахстанскую пару - Асылжан Арыстанбекову/Айю Нупбай – 6:3, 6:4.

«Главная цель у юниоров - это получение очков, чем больше они получают, тем выше становятся в рейтинге, и больше привилегий у них появляется. Благодаря выходу в финал, у Аружан Сагандыковой есть хорошие шансы пробиться в квалификацию юниорского Открытого чемпионата Австралии. Также, если Татьяна Николенко продолжит свое успешное выступление - и у нее есть отличная возможность поехать в Австралию», - отметил Александр Щербина, главный судья турнира.



