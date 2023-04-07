Юные герои Казахстана встретились со своими кумирами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 казахстанских школьников из Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей стали героями нашего времени. Благодаря их смелым решениям в экстремальной ситуации удалось спасти несколько человеческих жизней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Самый юный из них восьмилетний Нуриден Амантай. Он спас свою сестренку во время пожара в доме. Амирхан Абай, Нурболат Ермагамбет и Султан Малкаджар спасли из воды своего тонущего друга. Девятилетний Жансерік Әлім спас во время пожара самых родных людей – младших сестер и брата. Оразали Зиноллаев, Саян Еспул, Марал Ганиев и Нұрполат Нұркелді спасли детей из воды.

Сегодня дети – герои прибыли в столицу для церемонии награждения. В рамках программы они встретились с известными казахстанскими спортсменами, боксером, чемпионом мира Мереем Акшаловым и футболистами национальной сборной Казахстана Исламбеком Куатом и Михаилом Габышевым.

Спортсмены выразили детям благодарность за проявленное мужество, а родителям за воспитание достойных граждан страны.



