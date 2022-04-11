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    Юные борцы вольного стиля из Туркестана выиграли чемпионат страны

    11 Апреля 2022, 10:20

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Атлеты региона завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали, заняв первое общекомандное место на чемпионате страны по вольной борьбе среди юношей до 17-ти лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

    В Кызылорде подвели промежуточные итоги чемпионата страны по вольной борьбе среди юношей до 17-ти лет. В соревнованиях приняли участие 17 команд, или около 300 борцов.

    В весовой категории 45 кг главный приз завоевал Нурасыл Асамбек. Победителем в весовой категории 71 кг стал Бекарыс Бахытжан. Кроме того, серебряными призерами стали два борца - Олжас Жауынбаев и Едиге Касымбек. А Даурен Куанышбек и Мухаметжан Орынбасар завоевали бронзовые медали. Команду борцов возглавил старший тренер Аблайхан Рыспаев.

    По информации сайта kyzylorda-news.kz, чемпионат Республики Казахстан по вольной, женской и греко-римской борьбе проводится в объединенном (сводном) формате по двум возрастам (U17, U23). Подобный формат впервые будет применяться на чемпионате Азии, который в этом году пройдет в Саудовской Аравии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область Туркестанская область Спорт Регионы Общество Туркестан
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