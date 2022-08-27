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    Юные алматинцы стали обладателями Кубка РК по теннису

    27 Августа 2022 15:19

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В национальном теннисном центре Шымкента завершился Кубок Казахстана среди юниоров до 12 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Финал получился тяжелым и эмоциональным. В битве за главный трофей сошлись сборные Алматы-1 и Нур-Султан-1. Амина Нурмахан и Линара Булешева вывели южан вперед со счетом 2:0. Затем Жанторе Санжарулы и Ансар Ниеткалиев сравняли счет в матче 2:2.

    В парной игре Амина Нурмахан/Линара Булешева, одолев Руслану Русланову/Аружан Баялину со счетом 6:0, 2:6, 10:7, вновь вывели Алматы-1 вперед. Жанторе Санжарулы/Ансар Ниеткалиев восстановили равновесие и исход поединка решился в миксте, где Линара Булешева вместе с Александром Софрыгиным оказались сильнее Русланы Руслановой/Жанторе Санжарулы – 6:4, 6:3.

    Состав команды Алматы-1: Амир Аскар, Александр Софрыгин, Амир Нургазы, Арнур Турсынхан, Линара Булешева, Амина Нурмахан, Медина Утепберген, София Кирова и капитаны команды Андрей Хлебников/Антон Михайлов.

    Состав команды Нур-Султан-1: Ансар Ниеткалиев, Жанторе Санжарулы, Юнусбек Серикулы, Бекарыс Куандык, Руслана Русланова, Мадина Есмаканова, Аружан Баялина, Алана Мараткызы и капитаны команды Ойбек Абдурахимов/Александр Евтушенко.

    Команда Карагандинской области в составе Родиона Трайгеля, Темирлана Жантемирова, Виктора Серикова, Танира Мукаева, Полины Барабоновой, Виктории Битиевой, Юлии Гулая, Екатерины Кирюшенко и капитанов команды – Данис Байбеков/Сергея Щербакова - стала бронзовым призером.

    «На протяжении недели мы стали свидетелями невероятных матчей, борьбы и эмоций. От имени федерации тенниса Казахстана выражаем благодарность всем участникам, игрокам, тренерам и капитанам. Чемпионы - молодцы! А команды Караганды и Нур-Султана показали огромную волю к победе, дав бой лидерам, с чем я их поздравляю», - отметил директор турнира Бибарыс Исламов.

    По окончании турнира победителям и финалистам были вручены призы и ценные подарки от спонсоров, а также денежные гранты. Вознаграждения были распределены между командами-призерами следующим образом:

    за 1 место – команда Алматы-1 получила грант на сумму 3 000 000 тенге;

    за 2 место – команда Нур-Султан-2 получила грант на 2 000 000 тенге;

    за 3 место – команда Карагандинской области получила грант на 1 000 000 тенге.




    Фото: ktf.kz





    Алматы Спорт Шымкент Теннис
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