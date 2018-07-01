Юные актюбинцы посетят сакральные места Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках программы «Рухани жанғыру» в Караганду прибыли 64 школьника из Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в рамках программы «Рухани жанғыру» мы приветствуем делегацию из Актюбинской области. Планируем провести для них интересную познавательную экскурсию. Программа очень насыщенная, думаю, ребята много чего узнают о Карагандинской области. Надеемся, что эта поездка им запомнится надолго», - рассказала заместитель директора специализированного лицея-интерната информационных технологии Бибигуль Жапарова.

Делегация из Актюбинской области - это дети из малообеспеченных семей, а также оставшиеся без попечения родителей. Среди них - победители школьных олимпиад и различных спортивных соревнований.

Детей ждет трехдневный тур по сакральным местам Карагандинской области. Поездка начнется с посещения города, где начинал свою трудовую деятельность Первый Президент Казахстана, - Темиртау и Карагандинского государственного индустриального университета, где учился Нурсултан Назарбаев.

Самой маленькой гостье из Актюбинской области Еркеназ Айтбай всего 8 лет. По ее словам, это ее первая поездка на летних каникулах в другой город.

«Я в Караганде впервые. Очень рада, что появилась такая возможность. Надеюсь увидеть много интересного», - поделилась Еркеназ.

В начале августа 40 карагандинских детей приглашены в Актюбинскую область, где их также ждет экскурсия по сакральным местам.







