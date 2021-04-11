Юнус Эмре – известный незнакомец

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организация ЮНЕСКО объявила 2021 годом Хаджи Бекташа, Юнуса Эмре и Ахи Эврана. Все трое – известные религиозные деятели, распространители учения суфизма. При этом, двое последних считаются учениками и последователями первого – Хаджи Бекташа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юнус Эмре выделяется тем, что, кроме пропаганды суфизма, оставил яркий след в развитии турецкой и, в целом, тюркской литературы. Если ЮНЕСКО объявила 2021 год годом Юнуса Эмре наряду с другими деятелями по случаю 700-й годовщины его смерти, то 1991 год этой же Организацией был объявлен Международным годом Юнуса Эмре в связи с 750-летием со дня его рождения.

Юнус Эмре, которого называли в народе Юнус Аль Гариб (Юнус Незнакомец), родился в 1240 году (по некоторым данным, в 1238 году) в селении Сарыкёй близ Эскишехира (город в Турции). Считается одним из самых популярных народных поэтов Турции. Также был известным суфием, его стихи наполнены множеством скрытых смыслов и наставлений. Умер поэт в 1321 году.

Юнус Эмре очень интересовался творчеством видных суфиев 13-го века, таких как Джалаладдин Руми – выдающийся персидский поэт и богослов. Юнус Эмре также стал ведущим представителем суфизма в Анатолии, но добился большего признания и известности – после смерти его стали называть святым.

Особенно большой заслугой перед турецкой нацией стало то, что Юнус Эмре писал на родном языке, который теперь называется старотурецким или анатолийским. Из стихотворений поэта видно, что он получил хорошее образование для своего времени, разбирался в научных достижения того века, владел персидским и арабским языками наравне со своим родным языком.

Как отмечалось выше, у Юнуса Эмре было прозвище «незнакомец» и это объясняют тем, что с молодых лет он предпочитал одиночество, которое способствует глубокому созерцанию. Вероятно, формирование его мировоззрения происходило под впечатлениями от событий тех времен – монгольское вторжение в Анатолию, сражения между турками и монголами, а также голод и разруха, принесенные ими в страну. В стихах Юнуса Эмре часто говорилось об отношениях человека с Богом, об общечеловеческих ценностях, об отношениях между людьми и социальном мире – все эти темы считаются основой суфийской мысли.

У турков существует достаточно популярная легенда, рассказывающая о том, как Юнус Эмре познакомился с Хаджи Бекташем, который является основателем суфийского ордена Бекташи. Однажды, когда в родной деревне Юнуса был неурожай и люди начали голодать, поэт пришел к местному дервишу, чтобы попросить продовольствия. Там он и встретил Хаджи Бекташа, который в ответ на просьбу Юнуса предложил ему свое благословение. Но Юнус Эмре отказался и сделал это трижды, каждый раз повторяя, что ему нужна только пшеница. В конце концов, ему дали пшеницу и поэт отправился домой. По дороге Юнус понял свою ошибку и вернулся к дому дервиша за благословением. Однако Хаджи Бекташ сказал, что он упустил свой шанс, но может получить благословение от последователя Бекташа – Таптука Эмре. Юнус учился у Таптука 40 лет, в течение которых освоил суфийское учение и создал свои поэтические произведения суфийского содержания.

В учении и творчестве Юнус Эмре достиг больших успехов, благодаря чему его творчество получило большое распространение и, вследствие этого, оказало большое влияние на более поздних турецких суфиев. Кроме того, стихи Юнуса Эмре долго вдохновляли турецких поэтов, в том числе в период турецкого Возрождения в 20-м веке.

Юнус Эмре до сих пор очень популярен в разных странах. В настоящее время в нескольких государствах, от Азербайджана до Балкан, заявляют, что могила поэта находится именно на их территории.

Стихи Юнуса Эмре, в целом, называются «Диван». Существуют следующие копии его стихов: копия Аль-Фатиха, копия Османской империи Нур, копия Яхья Эффенди, копия Кармана, копия Баликесира, копия Египта Ниязи, копия Бурсы. Юнус Эмре создал уникальный стиль, вошедший в литературу турецкого мистицизма. Этот стиль отличается простым выражением глубоких чувств, он позволяет формулировать трудные и глубокомысленные суфийские понятия и стал популярным, как отмечалось, особенно потому, что стихи Юнуса были на старотурецком языке, понятном всем его современникам. Особенностью стихов Юнуса Эмре является также то, они хорошо сливаются с музыкой, что способствует легкости запоминания. Песни на стихи Юнуса Эмре широко доступны в Интернете.

Также в 1208 году он написал книгу «Рисала ан-Насих», состоящую из 573 разделов, содержащих религиозные советы и наставления.

В настоящее время творчество и личность Юнуса Эмре широко популяризируются, его стихи переведены на множество языков, жизни поэта посвящен красочный и яркий сериал «Юнус Эмре: Путь любви» режиссера Куршата Рызбаза, который впервые вышел на телеэкран в 2015 году. Сериал озвучен на многих языках и также доступен в Интернете.

С 2007 года работает Фонд имени Юнуса Эмре, созданный с целью содействия знакомству с Турцией, популяризации турецкого языка и литературы, искусства и культуры, в целом, а также оказания помощи за границей желающим изучать турецкий язык и укрепления дружбы между Турцией и другими странами.

Структурное подразделение Фонда – Институт имени Юнуса Эмре, – организует языковые курсы в своих представительствах в разных странах, культурные и художественные мероприятия с целью продвижения культуры Турции, а также поддерживает научную деятельность в этом направлении. Таких представительств действует около 60, в том числе и в Казахстане.



