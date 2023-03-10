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    Юношеский турнир выявит кандидатов для сборной Казахстана по футболу

    10 Марта 2023, 05:55

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Традиционный предсезонный футбольный турнир среди юношеских команд «Арман» проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основной целью турнира, обязательного для команд клубов Премьер-лиги и Первой лиги, организованного Казахстанской федерацией футбола, является просмотр кандидатов для юношеской сборной Казахстана из игроков не старше 2005 года рождения.

    Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», в турнире «Арман» принимают участие 20 молодежных команд. На предварительном этапе 20 команд разделены на четыре группы.

    «В первом матче «Тараз» обыграл «Акжаыйк» со счетом 2:1. Во второй игре хозяева встретились с «Жетысу» из Талдыкоргана и одержали уже легкую и убедительную победу со счетом 5:1. А в следующем туре таразцы одержали решающую победу, обыграв «Кайсар» со счетом 2:0 – это тяжелая, но очень нужная для хозяев победа», - пояснили в пресс-службе ФК «Тараз».

    В последнем туре таразцы выставили резервный состав и больше экспериментировали, так как уже обеспечили себе выход в финальный этап. В итоге «Елимай» из Семея увез победу – 2:0.

    Таким образом, хозяева вместе с «Кайсаром» разделили первое - второе места в группе и по итогам предварительного раунда обеспечили себе выход в финальную стадию.

    В финале турнира, который пройдет с 24 по 31 марта также в Таразе, за призовые места поспорят 8 лучших команд.

    Автор:

    Галина Скрипник

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